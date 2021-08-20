Астролог перечислила худших мужей по знаку зодиака

Москва, 20 августа. Представители трех знаков зодиака хуже других справляются с ролью мужа, предупредила астролог Людмила Булгакова.

Близнецы известны своей двуличностью, эта особенность отражается и на их семейной жизни. Представители этого знака едва ли смогут стать настоящей опорой для своей жены, поскольку они постоянно меняются. Такие мужья часто демонстрируют как женские, так и мужские черты характера.

«Он не может быть той самой каменной стеной, за которой можно укрыться в случае житейского ненастья», — констатировала астролог.

Отличительной чертой скорпионов считается их мощная, но тяжелая энергетика. Любые замечания из уст этих людей звучат раздражительно, а иногда даже угнетающе. Женщинам становится буквально тяжело дышать от постоянного нахождения в обществе мужей-скорпионов.

«Они, подобно удаву, затягивают энергетическую петлю вокруг шеи тех, с кем живут», — объяснила Булгакова.

Обаятельные и привлекательные стрельцы пользуются большой популярностью у женщин, от которой они не желают отказываться даже после женитьбы. Такие мужчины отлично справляются с ролью любовника, а вот мужья их них получаются не самые лучшие, заключила астролог.

Родившиеся под знаком тельцы, раки весы мужчины, напротив, считаются лучшими избранниками для женщин. По мнению астрологов, эти представители сильного пола отличаются особенной преданностью и способностью решать семейные конфликты.