Шоураннер «Ведьмака» и Netflix заключили новую сделку

Вашингтон, 20 августа. Главный сценарист популярного сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик заключила со стриминговой платформой Netflix многолетнюю сделку.

Новый контракт предполагает, что сценарист будет разрабатывать для сервиса новые проекты. Также она займется их продюсированием. Какие проекты уже закреплены за Хиссрик, держится в секрете.

«Лорен – потрясающий талант с сильным творческим видением и разнообразным набором навыков, который она привносит в каждый проект, которого она касается», — говорится в сообщении.

Премьера второго сезона сериала «Ведьмак» ожидается в конце этого года. Первый эпизод обещают показать 17 декабря.

Netflix также работает на приквелом «Ведьмака», в котором будет рассказано о событиях, происходивших 1200 лет назад. Компания уже объявила, кто вошел в актерский состав нового проекта.