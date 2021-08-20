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Эфир: Есть ли у бездомных животных права
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Эфир: Есть ли у бездомных животных права
Общество
Эфир: Есть ли у бездомных животных права
Новостное агентство «Харьков».  /  Александр Рекун

День бездомных животных отмечается по всему миру в третью субботу августа. В этом году он выпадает на 21-ое число. Еще в 1992 году Международное общество прав животных предложило выделить особое время для привлечения внимания общественности к проблеме бездомных животных. В России этот день отмечается с 2000 года. В третью субботу августа по сложившейся традиции люди посещают приюты, оказывают посильную помощь животным или ищут себе четвероногих друзей.

На территории РФ действует ряд законодательных актов, которые запрещают жестокое обращение с животными и регулируют их численность. Однако сообщений граждан о бродячих животных в стране меньше не становится.

Почему программа стерилизации не снижает число бездомных животных и нужно ли чипировать и регистрировать домашних питомцев? Как пристроить животное в приют? Как решают проблему в Европе или в Америке?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко.

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бездомные животные приют для животных пресс-центр патриот потеряшка пушенко
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