Эфир: Есть ли у бездомных животных права

День бездомных животных отмечается по всему миру в третью субботу августа. В этом году он выпадает на 21-ое число. Еще в 1992 году Международное общество прав животных предложило выделить особое время для привлечения внимания общественности к проблеме бездомных животных. В России этот день отмечается с 2000 года. В третью субботу августа по сложившейся традиции люди посещают приюты, оказывают посильную помощь животным или ищут себе четвероногих друзей.

На территории РФ действует ряд законодательных актов, которые запрещают жестокое обращение с животными и регулируют их численность. Однако сообщений граждан о бродячих животных в стране меньше не становится.

Почему программа стерилизации не снижает число бездомных животных и нужно ли чипировать и регистрировать домашних питомцев? Как пристроить животное в приют? Как решают проблему в Европе или в Америке?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко.