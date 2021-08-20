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Пушков на примере Афганистана показал крах либеральной модели США

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:06
Политика
Пушков на примере Афганистана показал крах либеральной модели США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 августа. Ситуация в Афганистане наглядно продемонстрировала неприемлемость для многих обществ универсальной либеральной модели прогресса США, заявил сенатор Алексей Пушков.

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан»1 ранее объявила о создании «Исламского эмирата Афганистан», который уже был сформирован и просуществовал в 1996–2001 годах.

««Конец истории» в виде глобального торжества либерально-демократического миропорядка во главе с США отменяется», — написал Пушков в Telegram.

Пушков на примере Афганистана показал крах либеральной модели США
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Российский сенатор отметил, что развитие событий на территории Афганистана наглядно продемонстрировало, насколько неприемлема для многих обществ претендующая на универсальность либеральная модель прогресса, продвигаемая Соединенными Штатами. Эта система потерпела крах, считает политик.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия войск США в Афганистане. По информации журналистов The Wall Street Journal, российский лидер был против того, чтобы американские солдаты играли какую-либо роль в Средней Азии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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