Звездный стилист Бичолла Тетрадзе: Марина Федункив не хочет надевать на свадьбу фату

Канал «Суббота!» покажет специальный выпуск шоу «Скажи платью «Да!», где телеведущая и актриса Марина Федункив будет искать платье на свою свадьбу, стало известно ФАН.

Россиянка и ее возлюбленный, гражданин Италии Стефано Маджи, тайно зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ еще весной. Но из-за коронавирусных ограничений свадьбу сыграть они не смогли, поэтому торжество отложили на более поздний срок. Свадьба состоится 27 августа, в день, когда Федункив отметит 50-летний юбилей.

Выбрать свадебное платье для столь радостного действа ей поможет модельер и звездный стилист, ведущий проекта «Скажи платью «Да!» Бичолла Тетрадзе.

«Я с нетерпением ждал этой встречи! — признался он. — Марина — личность, и к таким людям нужен особый подход. Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета. А еще не хочет надевать фату. Но ведь фата добавляет торжественность и сказочность моменту!»

Напомним, что Тетрадзе одевает Светлану Лободу, Ивана Дорна, Кети Топурию, Александра Ревву, а также шил свадебное платье для певицы Джамалы и других звезд российского и украинского шоу-бизнеса.

В реалити-шоу «Скажи платью «Да!» Федункив придет со своими коллегами по музыкальной группе Лорой, Светланой и Кариной. Все вместе они оценят наряды, которые им предложит Тетрадзе, и помогут новобрачной с выбором заветного платья.

Торжественная церемония с участием уроженки Перми и ее апеннинского избранника будет показана в начале сентября на телеканале «Пятница!» в специальном выпуске программы «Четыре свадьбы».

«Скажи платью «Да!» — реалити-шоу канала «Суббота!», российская версия популярного американского формата Say Yes To The Dress. В каждом выпуске невесты ищут идеальное платье для своей свадьбы, а помогает им в этом Тетрадзе.

Специальный выпуск этой передачи с Мариной Федункив будет показан в предстоящее воскресенье, 22 августа, в 13:55 по московскому времени.

