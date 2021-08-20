Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке

Хасака, 20 августа. В городе Хасака на северо-востоке Сирии проходят демонстрации местного населения. Жители протестуют против деятельности боевиков в регионе.

Сирийцы возмущены тем, что в провинции продолжаются убийства, совершаемые как со стороны протурецких бандформирований из «Сирийской национальной армии» (СНА), так и со стороны проамериканских курдских группировок «Сирийских демократических сил».

Кроме того, из-за противостояния боевиков в регионе происходят отключения водоснабжения.

Участники митинга, проходившего на площади покойного президента Хафеза Асада, держали флаги и баннеры, осуждающие преступления боевиков.

Больше всего людей волновало прекращение работы насосной станции «Алук», расположенной в городе Рас эль-Айн, который контролируется протурецкими силами. Это единственный источник питьевой воды для более миллиона жителей Хасаки и ее окрестностей.

Федеральное агентство новостей /

Демонстранты в ходе протестов отмечали, что согласно международным конвенциям действия боевиков являются военным преступлением, поскольку жизненно важные ресурсы не должны использоваться в качестве инструмента влияния на людей. Сирийцы назвали продолжающийся беспредел «позором для ООН и прочих международных организаций», которые не обращают внимания на происходящее.

Курдские силы ранее прекратили подачу электроснабжения на водонасосную станцию «Алук» под предлогом того, что она якобы не работает. Подобные акции регулярно совершаются с 2019 года, что приводит к перебоям с водой, угрожающим жизни людей и сельскому хозяйству в Хасаке.