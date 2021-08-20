Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:16
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
13:04
Общество
Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма
13:04
Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Жестокий, но правдивый
13:03
Общество
Маргарин, мясо и еще три продукта оказались опасны для кишечника
13:00
Общество
Эфир: Есть ли у бездомных животных права
12:59
Экономика
В Сбербанке объяснили, как продать ипотечную квартиру
Все новости

Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:02
Весь мир
Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке
Федеральное агентство новостей  / 

Хасака, 20 августа. В городе Хасака на северо-востоке Сирии проходят демонстрации местного населения. Жители протестуют против деятельности боевиков в регионе.

Сирийцы возмущены тем, что в провинции продолжаются убийства, совершаемые как со стороны протурецких бандформирований из «Сирийской национальной армии» (СНА), так и со стороны проамериканских курдских группировок «Сирийских демократических сил».

Кроме того, из-за противостояния боевиков в регионе происходят отключения водоснабжения.

Участники митинга, проходившего на площади покойного президента Хафеза Асада, держали флаги и баннеры, осуждающие преступления боевиков. 

Больше всего людей волновало прекращение работы насосной станции «Алук», расположенной в городе Рас эль-Айн, который контролируется протурецкими силами. Это единственный источник питьевой воды для более миллиона жителей Хасаки и ее окрестностей.

Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке
Федеральное агентство новостей  / 

Демонстранты в ходе протестов отмечали, что согласно международным конвенциям действия боевиков являются военным преступлением, поскольку жизненно важные ресурсы не должны использоваться в качестве инструмента влияния на людей. Сирийцы назвали продолжающийся беспредел «позором для ООН и прочих международных организаций», которые не обращают внимания на происходящее.

Курдские силы ранее прекратили подачу электроснабжения на водонасосную станцию «Алук» под предлогом того, что она якобы не работает. Подобные акции регулярно совершаются с 2019 года, что приводит к перебоям с водой, угрожающим жизни людей и сельскому хозяйству в Хасаке.

Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сирийцы вышли на демонстрации из-за действий боевиков в Хасаке
сирия боевики хасака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru