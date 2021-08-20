«Газпром нефть» планирует к 2030 году снизить углеродный след

Москва, 20 августа. Компания «Газпром нефть» объявила о планах снизить углеродный след, получаемый в процессе производства, к 2030 году, заявил глава российской компании Александр Дюков.

В настоящий момент «Газпром нефть» видит большие перспективы для бизнеса у технологий улавливания и хранения углерода, в том числе производства водорода. План по снижению углеродного следа предполагает сокращение выбросов на 30%.

Кроме того, Дюков прокомментировал финансовые итоги компании. В период с января по июнь текущего года «Газпром нефть» увеличила чистую прибыл в 26 раз — до 217,2 млрд рублей. Выручка также выросла на 46,6% — до 1,3 трлн рублей.

«В первом полугодии 2021 года «Газпром нефть» показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация», — подчеркнул глава компании.

Шведская компания HYBRIT также поставила цель по снижению выбросов углерода. Предприятие первым в мире осуществило поставку экологически чистой стали для автопроизводителя Volvo.