Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:49
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
11:33
Экономика
«Газпром нефть» планирует к 2030 году снизить углеродный след
Все новости

Звукорежиссер «Кино»: Виктор Цой не считал себя корейцем
Общество
Звукорежиссер «Кино»: Виктор Цой не считал себя корейцем
Prt Scr youtube.com  /  VOROBEICHIK

Москва, 20 августа. Звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино», заявил, что Виктор Цой не считал себя корейцем. Он раскрыл правду о национальности певца.

Виктора Цоя всегда представляли как корейца, но сам музыкант никогда в жизни не говорил такого. Вишня отметил, что в Корее, правда, фамилия Цой весьма распространенная. Но это не означает, что лидер «Кино» был этой национальности.

«В свое время, когда пьяного Виктора называли чукчей, он отбрыкивался от этого и говорил: «Я не чукча, я – коряк». На самом деле папа Виктора Робертовича родился на границе Казахстана… И тут действительно, где Казахстан, где Корея, а где коряки… Все может быть, но доподлинный факт, что Цой считал себя коряком», — сказал звукорежиссер в эфире своего YouTube-канала.

Коряки — это коренной народ северной части Камчатки. Общая численность составляет около восьми тысяч человек. Большинство говорят на русском языке.

Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Он трагически погиб на 29-м году жизни. Ежегодно в память о музыканте фанаты собираются у именной стены артиста в Москве и исполняют его песни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звукорежиссер «Кино»: Виктор Цой не считал себя корейцем
цой национальность вишня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru