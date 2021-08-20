Звукорежиссер «Кино»: Виктор Цой не считал себя корейцем

Москва, 20 августа. Звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино», заявил, что Виктор Цой не считал себя корейцем. Он раскрыл правду о национальности певца.

Виктора Цоя всегда представляли как корейца, но сам музыкант никогда в жизни не говорил такого. Вишня отметил, что в Корее, правда, фамилия Цой весьма распространенная. Но это не означает, что лидер «Кино» был этой национальности.

«В свое время, когда пьяного Виктора называли чукчей, он отбрыкивался от этого и говорил: «Я не чукча, я – коряк». На самом деле папа Виктора Робертовича родился на границе Казахстана… И тут действительно, где Казахстан, где Корея, а где коряки… Все может быть, но доподлинный факт, что Цой считал себя коряком», — сказал звукорежиссер в эфире своего YouTube-канала.

Коряки — это коренной народ северной части Камчатки. Общая численность составляет около восьми тысяч человек. Большинство говорят на русском языке.

Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Он трагически погиб на 29-м году жизни. Ежегодно в память о музыканте фанаты собираются у именной стены артиста в Москве и исполняют его песни.