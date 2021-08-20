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Жители Башкирии сняли на видео огненный вихрь между двумя селами

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:29
Общество
Жители Башкирии сняли на видео огненный вихрь между двумя селами
wikipedia.org  /  Gummy-beer / CC0

Уфа, 20 августа. Жители Хайбуллинского района Башкирии стали свидетелями огненного вихря из-за горения сухой травы. Необычное явление удалось снять на видео.

Сухая трава горела на площади пять гектаров между селами Садовый и Бурибай. В настоящее время огонь ликвидирован. Во время пожара образовался огненный смерч. Такое явление называется пыльный вихрь. На снятом видео заметно, как столб густой пыли поднимается высоко в небо и закручивается в воронку.

В южных районах Башкирии уже несколько недель бушуют лесные пожары. За последние сутки зафиксировано шесть новых очагов возгораний на площади более 21 гектара.

Необычный слой туч, закручивающихся как в торнадо, наблюдали жители Петербурга. Очевидцы снимали явление на видео и выкладывали в социальных сетях. Все сопровождалось грозовыми раскатами. На небе одновременно можно было увидеть сразу две молнии.

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башкирия торнадо вихрь
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