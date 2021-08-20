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Петербургские библиотеки дарят книги за помощь собакам в приютах
Общество

Собаки, благотворительность и книги. Эти, казалось бы, несовместимые понятия уже десятый год подряд объединяет библиотека «На Стремянной» библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова.

За время акции удалось собрать более 200 килограммов корма. Сотрудники храма знаний признаются: люди приносят тяжелые мешки не ради бесплатного экземпляра романа. Многие благотворители наоборот отказываются от подарка. А особой популярностью пользуются «книги-сюрпризы»: посетитель до конца не знает, какое именно произведение ему достанется.

«До этого у меня была мысль записаться в библиотеку. Я решила, что это хороший повод совместить приятное с полезным — записаться и поучаствовать в акции», — рассказывает посетительница Лариса.

Уникальный проект существует уже десять лет. Для библиотечной акции это редкость. В этом году к мероприятию присоединились 16 библиотек по всему городу. Однако сотрудники не собираются останавливаться на достигнутом: в планах расширение до всероссийского масштаба.

«У нас много собрано кормов. Люди спрашивают. Нам даже из Ульяновска написали, что хотят участвовать. В принципе, в следующем году мы можем всю страну собирать. Потому что акция востребованная», — объясняет заведующая библиотекой Елена Гутьеррес.

Участники приносят в библиотеку не только корм, но и игрушки, медикаменты и даже чай для работников приютов. А в качестве подарка выдают не только книги. Гости своими руками могут сделать уникальный значок.

«Во всех библиотеках-участниках, на всех площадках, проходил в разные дни один и тот же мастер-класс. Здесь мы рисуем символику нашего марафона, которую специально для нашей акции создала художница. То есть мы расписываем значки на память об участии в акции.  Люди, которые что-то принесли, могут уйти не только с книгой, но и с приятным значком», — говорит ведущий библиотекарь Екатерина Филоненко.

Некоторые участники не прекращают сотрудничество с приютами даже после окончания акции. Так, библиотекарь Мария Петруненко настолько прониклась дворнягами, что стала опекуном и каждые выгодные гуляла с игривыми псами.

«Здесь проходил ежегодный марафон в поддержку приюта. После него мы поехали с коллегами в приют на выгул собак. <...> Позднее я приезжала туда на выходных, гуляла с собачками, мне было это интересно. Для меня было большим открытием, что, оказывается, собаки из приюта очень дружелюбные, общительные и благодарные», — вспоминает девушка.

Акция завершится 21 августа в День защиты бездомных животных. Однако не стоит забывать, что помощь братьям нашим меньшим нужна всегда.

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