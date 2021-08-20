ФРС США может ужесточить монетарную политику на фоне высокой инфляции

Вашингтон, 20 августа. Комитет по открытым рынкам ФРС США до конца года может объявить о сокращении программ выкупа активов, что будет означать ужесточение монетарной политики регулятора.

Как отмечают члены комитета, хотя инфляция в США уже превысила целевой показатель, прогресс в достижении уровня максимальной занятости населения пока не достигнут. Однако, по мнению некоторых представителей регулятора, рост инфляции может оказаться временным, и поэтому сворачивать программу выкупа активов пока рано, пишет «Коммерсантъ».

ФРС на заседании в июле не стал менять параметры монетарной политики. Ключевая ставка в США осталась на уровне 0-0,25% годовых, а объемы скупки активов сохранились в пределах 120 млрд долларов в месяц. При этом по итогам июня инфляция в Соединенных Штатах выросла на 4%, а безработица составила 5,4%.

Экономисты ранее заявили, что затягивание антикризисных мер в США может обернуться высокими рисками не только для американской экономики, но и для мировой. Специалисты подчеркнули, что переход к более жесткой кредитно-денежной политике может означать увеличение стоимости обслуживания госдолга.