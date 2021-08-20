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Индикаторы РТС и Мосбиржи выросли на открытии торгов

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:24
Экономика
Индикаторы РТС и Мосбиржи выросли на открытии торгов
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 20 августа. Небольшой рост продемонстрировали нефть и отечественные акции во время открытия торговой сессии.

Накануне рынок акций РФ ослабевал, а стоимость нефти корректировалась, однако впоследствии они отыграли свои позиции. Индекс Московской биржи вырос на торгах на 0,2%, достигнув 3863,01 пункта. Показатель РТС прибавил 0,1% и составил 1637,37 пункта. Об этом пишет «Интерфакс».

Американская валюта прибавляла 0,14 рубля и продавалась за 74,34 рубля. Положительную динамику также показывали TCS Group (+0,9%), ценные бумаги «Газпром нефти» росли на 0,7%, акции «Роснефти» увеличились в цене на 0,6%, а Мосбиржа и Сбербанк выросли на 0,5%.

Чистая прибыль столичной торговой площадки по итогам II квартала текущего года повысилась на 2,8% к такому же периоду за 2020 год, составив 6,96 млрд рублей. Отрицательный тренд зафиксирован у Ozon (-1,7%), бумаг UC Rusal, снизившихся на 1,3% и у «Яндекса», подешевевшего на 0,9%.

Как защититься от колебаний на бирже ранее рассказал Евгений Линчик, занимающий должность главы отдела управления акциями «Сбер Управление Активами».

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