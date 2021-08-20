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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 20 августа

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:27
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 20 августа
pixabay.com

Москва, 20 августа. Российские врачи выявили 20 992 новых случая коронавируса во всех регионах страны за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 7,5% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране, объяснили в оперштабе.

Массовая вакцинация от заболевания началась в России с января 2021 года. Процедуру можно пройти бесплатно при наличии полиса ОМС. Прививка снижает риск тяжелого течения коронавируса в пять раз, объяснили ученые из Санкт-Петербурга.

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