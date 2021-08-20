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Двухлетний малыш погиб, пока мама ходила по магазинам в подмосковной Лобне

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:27
Происшествия
Двухлетний малыш погиб, пока мама ходила по магазинам в подмосковной Лобне
pxhere.com  / 

Московская область, 20 августа. Маленький мальчик выпал с пролета пожарной лестницы. Как стало известно ФАН, родительница погибшего ребенка в это время ушла в магазин.

В дежурную часть полиции города Лобня 19 августа поступило сообщение о том, что у дома №5 по улице Аэропортовская лежит на земле малыш с характерными травмами при падении с высоты. На место чрезвычайного происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть двухлетнего мальчика.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Стражи порядка стала выяснять детали страшной трагедии.

«Погибший ребенок воспитывался в неполной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Трагедия произошла примерно в 12:25. Мама пострадавшего решила пойти в магазин и оставила двухлетнего сына на попечении 14-летней дочери».

Однако школьница была занята своими делами и особо не смотрела, что делает малолетний брат.

«Мальчик, оставшийся без опеки взрослых, стал ходить по комнате. Он подошел к входной двери, которая оказалась открыта. Вышел в подъезд дома и из-за детского любопытства подошел к лестничному пролету пожарной лестницы. Она находилась на пятом этаже — оттуда он и упал вниз. Возможно, после проведения проверки будет возбуждено уголовное дело. Здесь явно усматривается вина матери», — дополнил источник.

После трагедии матери погибшего сына необходима психологическая помощь.

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