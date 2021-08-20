Военнослужащие ВВО провели командно-штабные учения на Курильских островах

Хабаровск, 20 августа. Военнослужащие развернутой на Курильских островах пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа (ВВО) были подняты по тревоге для проведения учений.

Бойцы подразделений совершили марш в районы заданного развертывания, в командно-штабных учениях были использованы новейшие системы связи и управления, сообщает пресс-служба ВВО.

«В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники», — отмечается в опубликованном релизе.

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