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Ченнинга Татума и Зои Кравиц заметили вместе на прогулке в Нью-Йорке
Шоу-бизнес
Ченнинга Татума и Зои Кравиц заметили вместе на прогулке в Нью-Йорке
Global Look Press  /  AUG/face to face/face to face

Нью-Йорк, 20 августа. Звезду фильма «Шаг вперед» Ченнинга Татума и актрису Зои Кравиц снова заподозрили в романе. Знаменитостей заметили вместе на улицах Нью-Йорка.

Звезды попали в объектив камер папарацци, когда наслаждались прогулкой, при этом Татум был на черном велосипеде BMX. На некоторых кадрах Кравиц идет рядом с актером, а на других фото стоит за спиной Татума на велосипеде, обняв его при этом руками за шею.

Звезды познакомились на съемках фильма, в котором Татум сыграл главную роль, а Кравиц дебютировала в качестве режиссера. Слухи о романе знаменитостей начали распространяться еще в январе, когда актриса подала на развод с Карлом Глусманом. Тогда в Сети писали, что Татум и Кравиц якобы проводят время вместе. Однако позднее источники американских СМИ сообщили, что актриса по-прежнему одна.

Татум ранее встречался с певицей Джесси Джей, но в октябре прошлого года она подтвердила информацию об их расставании. Кроме того, актер был женат на своей партнерше по фильму «Шаг вперед» Дженне Дуан. У бывших супругов есть общая дочь. Ранее Татум показал фото с подросшей девочкой.

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