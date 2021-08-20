В Киеве боятся доминирующего положения России в Черном море из-за Крымского моста

Киев, 20 августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, практически неразрешима.

Министр пояснил, что речь идет о «банальной географии». Россия полностью контролирует Черное море со стороны Таманского и Крымского полуостровов. По мнению Кулебы, странам НАТО нужно объединиться и выработать новую стратегию для создания «баланса безопасности» в Черноморском регионе.

«Не учения — прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия», — пояснил дипломат в интервью украинскому изданию «Новое время».

Крым стал российским регионом по результатам народного референдума, который состоялся весной 2014 года. Полуостров был соединен с материковой частью РФ с помощью Крымского моста, открытого для автомобильного транспорта в 2018 году.

Ранее крымские активисты призвали Турцию отказаться от саммита «Крымская платформа». На мероприятии, организованном Украиной, будет обсуждаться вопрос о «возвращении» полуострова.