Стендап-комик Наташа Судьина назвала главные качества для участника «Слабого звена»

Москва, 20 августа. Терпение и самообладание очень важны для участника шоу «Слабое звено», считает стендап-комик Наташа Судьина, участвовавшая в программе.

Девушка отметила, что волнение мешает человеку сосредоточиться. Бывает, что участник знает ответ, но из-за стресса не может сконцентрироваться и ответить правильно. Судьина считает, что для участия в шоу хватит минимальных знаний, если участник чего-то не знает, то ему поможет логика.

«Выдержка важнее, потому что твое терпение и самообладание помогают тебе гораздо лучше в таких ситуациях. Даже если ты чего-то не знаешь, твоя логика может тебе подсказать», — заявила комик, говоря о главных качествах для участника телешоу.

Она пришла в восторг от телеведущей «Слабого звена» Марии Киселевой. Комик поражена, что бывшая спортсменка сочетает в себе красоту, ум, чувство юмора, жесткость и твердость духа, пишет «МИР 24».

Мария Киселева раньше входила в состав сборной России по синхронному плаванию. После завершения спортивной карьеры она ушла на телевидение. Несмотря на смену работы, знаменитость продолжает следить за российскими синхронистками, которые показывают превосходные результаты на международных соревнованиях.