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Ливия предложила Чаду, Нигерии и Судану заключить соглашение по охране границ
Весь мир
Ливия предложила Чаду, Нигерии и Судану заключить соглашение по охране границ
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Триполи, 20 августа. Ливия подтвердила стремление заключить четырехстороннее соглашение с Чадом, Нигером и Суданом по охране границ. Об этом заявил заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Мухаммед Халил Исса.

Во время выступления по видеосвязи на заседании Совета мира и безопасности Африканского союза он рассказал, что переходное Правительство национального единства ведет активную работу, направленную против контрабандистов и вооруженных бандформирований. По его мнению, объединение усилий с соседними странами позволит «раз и навсегда искоренить эту угрозу».

«Ливия борется с трансграничными преступлениями во всех их формах и предлагает создать консультативную и практическую основу для укрепления мира, безопасности и развития в общих приграничных районах», — заявил заместитель госсекретаря.

Мухаммед Халил Исса добавил, что заключение четырехстороннего соглашения позволит сократить число жертв, погибших в пустыне Сахара в результате трудностей, связанных с достижением места назначения.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и группа социологов опубликовали документальный фильм о ситуации в Африке под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии». Численность боевиков на границе североафриканского государства достигает 50 тысяч.

Ливия предложила Чаду, Нигерии и Судану заключить соглашение по охране границ
Prt Scr vk.com  / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

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ливия нигерия судан границы чад
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