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София Ротару предстала в образе греческой богини на «Новой волне» в Сочи

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:18
Шоу-бизнес
София Ротару предстала в образе греческой богини на «Новой волне» в Сочи
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Сочи, 20 августа. Украинская певица София Ротару приехала на «Новую волну» в Сочи. Она появилась на красной дорожке в белоснежном наряде и восхитила гостей конкурса.

Последнее время знаменитость не гастролирует. Это связано с пандемией коронавируса. Правда недавно она с семьей отмечала день рождения в Италии. Не могла она и отказать Игорю Крутому, который пригласил артистку на песенный конкурс.

Исполнительница хита «Хуторянка» появилась на красной ковровой дорожке в образе греческой богини. Знаменитость выбрала белоснежное платье в пол. Папарацци пришли в восторг от заметно помолодевшей 74-летней артистки.

Поклонники часто задаются вопросом, как Софии Ротару удается прекрасно выглядеть в столь зрелом возрасте. Некоторые подозревают, что звезда сцены делает пластику. Однако в окружении певицы заверяют, что скальпель хирурга тут не при чем. По словам директора звезды Сергея Лаврова, главный секрет Ротару — правильное питание.

На «Новую волну» собрались звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Приехал на песенный конкурс и певец Сергей Лазарев. Однако артист был не один. На красной дорожке его сопровождали дети: сын Никита и дочь Анна.

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сочи ротару новая волна
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