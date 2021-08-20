Экономист Голубев рассказал, во сколько в этом году обойдутся сборы ребенка в школу

В августе началась активная подготовка детей к новому учебному году. Вместе со стартом продаж произошел существенный рост цен на товары к 1 сентября. О том, как сэкономить на сборах ребенка в первый класс, насколько социальные выплаты могут помочь россиянам пережить школьную инфляцию, ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Как отметил эксперт, стоимость минимального школьного набора в этом году в России выросла до 13 тысяч рублей.

«Тем не менее надо помнить, что у каждого человека своя личная инфляция, исходя из тех товаров и услуг, которые он потребляет. Как правило, у большинства российских граждан она значительно превышает официальные данные», — рассказывает Артем Голубев.

По мнению экономиста, сумма на сборы первоклассника может быть не такой высокой, если считать только минимальный базовый комплект: школьную и спортивную формы, обувь, рюкзак и канцелярские товары. Однако зачастую на этом расходы родителей не ограничиваются.

«Помимо организации рабочего места и цветов на 1 сентября, родителям приходится учитывать затраты и на добровольные взносы. Кроме того, актуальной для многих семей остается первичная покупка или обновление электронных устройств и гаджетов. Все это предполагает траты, сильно превышающие стандартный школьный набор в 2,5 раза как минимум», — подчеркнул Артем Голубев.

пресс-служба Республики Чувашия /

Также эксперт добавил, что для малых населенных пунктов, учитывая низкие доходы людей в этих местах, единовременная школьная выплата от государства в размере 10 тысяч рублей способна оказать существенную поддержку, в отличие от жителей мегаполисов с уровнем жизни не ниже среднего по стране.

Для семей, испытывающих финансовые сложности, экономист посоветовал научиться распределять часть необходимых покупок в течение года. Например, это касается канцтоваров, рюкзака и некоторой одежды, которую можно приобретать в другие сезоны и в период распродаж. При этом он настоятельно порекомендовал не прибегать к использованию кредитных денег.

«К сожалению, многим семьям не хватает собственных финансов для подготовки детей к школе, что вынуждает их обращаться за кредитом в банки и микрофинансовые организации. А последующее обслуживание таких займов еще больше увеличивает итоговые траты и может загнать семью еще в большую долговую яму», — резюмировал экономист.

Ранее ФАН сообщал, что родители в Челябинской области пожаловались на поборы в школах. Их призывают сдать денежные средства на ремонт классов.