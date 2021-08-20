Смоленские спасатели четвертые сутки ищут полуторагодовалую девочку

Смоленск, 20 августа. Волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и Следственного комитета Смоленской области четвертые сутки подряд ведут поиски пропавшей полуторагодовалой девочки.

Напомним, что 17 августа из деревни Кобелево Смоленской области пропала полуторагодовалая Людмила Кузина. В данный момент порядка 200 человек делают все возможное для возвращения девочки домой, сообщили ФАН в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что в районе поисков очень плохая связь, поэтому данные из Смоленской области приходят редко. Также возникло препятствие в виде плохих погодных условий, однако несмотря на это операция продолжится и в выходные дни. Также представитель «Лиза Алерт» сообщил о нехватке людей, что замедляет процесс проведения поисков.

Вблизи села Малая Еланка Иркутской области практически без одежды и обуви нашли шестилетнего ребенка, который вечером, 15 августа, ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой.