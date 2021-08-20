Политический консультант Слободчук сравнил полномочия президентов Украины

Киев, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время имеет «мегаполномочия». Ни у одного лидера страны не было столько власти, заявил политический консультант Сергей Слободчук.

На Украине все чаще появляются новости о досрочных выборах главы государства и роспуске парламента. По мнению эксперта, в этом нет необходимости.

«Откуда они, эти досрочные выборы, возьмутся? Зачем они Зеленскому?» — сказал политконсультант в беседе с журналистами.

Сергей Слободчук сравнил президентство нынешнего руководителя страны и его предшественников. Действующий лидер обладает властью, которой и близко не было у бывшего главы Украины Леонида Кучмы, раскрыл свою позицию эксперт.

«Сейчас уникальная ситуация. Ни у Кучмы, ни у (экс-президента Украины Виктора. — Прим.ФАН) Януковича такой власти не было, не было такого большинства в Верховной раде. Роспуска не будет», — уверен Слободчук.

Политический консультант не исключил, что сообщения о досрочных выборах могут быть вбросами. Такое на Украине случается не в первый раз, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Он заявил, что не успел реализовать все, что задумал.