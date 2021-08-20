Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:47
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
11:33
Экономика
«Газпром нефть» планирует к 2030 году снизить углеродный след
Все новости

Политический консультант Слободчук сравнил полномочия президентов Украины
Политика
Политический консультант Слободчук сравнил полномочия президентов Украины
youtube.com  /  112 Украина

Киев, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время имеет «мегаполномочия». Ни у одного лидера страны не было столько власти, заявил политический консультант Сергей Слободчук.

На Украине все чаще появляются новости о досрочных выборах главы государства и роспуске парламента. По мнению эксперта, в этом нет необходимости.

«Откуда они, эти досрочные выборы, возьмутся? Зачем они Зеленскому?» — сказал политконсультант в беседе с журналистами.

Сергей Слободчук сравнил президентство нынешнего руководителя страны и его предшественников. Действующий лидер обладает властью, которой и близко не было у бывшего главы Украины Леонида Кучмы, раскрыл свою позицию эксперт.

«Сейчас уникальная ситуация. Ни у Кучмы, ни у (экс-президента Украины Виктора. — Прим.ФАН) Януковича такой власти не было, не было такого большинства в Верховной раде. Роспуска не будет», — уверен Слободчук.

Политический консультант не исключил, что сообщения о досрочных выборах могут быть вбросами. Такое на Украине случается не в первый раз, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Он заявил, что не успел реализовать все, что задумал.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политический консультант Слободчук сравнил полномочия президентов Украины
украина зеленский слободчук полномочия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru