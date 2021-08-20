В WSJ раскрыли детали беседы Путина и Байдена об Афганистане

Вашингтон, 20 августа. Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия войск США в Афганистане, сообщило издание WSJ.

The Wall Street Journal (WSJ) раскрыло детали встречи глав государств, которая состоялась в середине июня. Одной из тем переговоров была ситуация в Афганистане. Путин, как пишет пресса, был против того, чтобы американские солдаты играли какую-либо роль в Средней Азии. Как считают авторы газеты, позиция российского лидера ограничила возможности американской армии в вопросе размещения беспилотников и других сил в странах, граничащих с Афганистаном, не имеющем выхода к морю.

«Это проблема усугубилась в связи с крахом в выходные афганского правительства и вооруженных сил», — говорится в сообщении.

По информации источников издания в высших эшелонах власти, Москва показала в Женеве решительный настрой сохранить Среднюю Азию как свою сферу влияния. Расширять сотрудничество с Байденом на фоне ситуации в Афганистане, по мнению издания, РФ не так интересно.

Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в конце прошлой недели объявило о взятии контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал.

1 Организация запрещена на территории РФ.