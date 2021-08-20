Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:47
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
11:33
Экономика
«Газпром нефть» планирует к 2030 году снизить углеродный след
Все новости

В WSJ раскрыли детали беседы Путина и Байдена об Афганистане

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:29
Политика
В WSJ раскрыли детали беседы Путина и Байдена об Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 20 августа. Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия войск США в Афганистане, сообщило издание WSJ.

The Wall Street Journal (WSJ) раскрыло детали встречи глав государств, которая состоялась в середине июня. Одной из тем переговоров была ситуация в Афганистане. Путин, как пишет пресса, был против того, чтобы американские солдаты играли какую-либо роль в Средней Азии. Как считают авторы газеты, позиция российского лидера ограничила возможности американской армии в вопросе размещения беспилотников и других сил в странах, граничащих с Афганистаном, не имеющем выхода к морю.

«Это проблема усугубилась в связи с крахом в выходные афганского правительства и вооруженных сил», — говорится в сообщении.

По информации источников издания в высших эшелонах власти, Москва показала в Женеве решительный настрой сохранить Среднюю Азию как свою сферу влияния. Расширять сотрудничество с Байденом на фоне ситуации в Афганистане, по мнению издания, РФ не так интересно.

Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в конце прошлой недели объявило о взятии контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В WSJ раскрыли детали беседы Путина и Байдена об Афганистане
путин афганистан байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru