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«ФАН повсюду»: что происходит в Иране

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:38
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Иране
Global Look Press  /  Iranian Presidency / Keystone Press Agency

Сотни афганских мигрантов собрались перед зданием ООН в Тегеране 15 августа, требуя освобождения Афганистана от власти движения «Талибан»1. Демонстранты выступали против признания государствами правительства боевиков, скандируя лозунги «Мы не хотим Исламский эмират». Выразить протест против захвата власти талибами вышли 16 августа и афганские женщины в иранском городе Кум.

Ситуации в Афганистане было уделено большое внимание и во время телефонных переговоров лидера Ирана Эбрахима Раиси с президентом России Владимиром Путиным. Стороны выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране.

Как власти Ирана отреагировали на вывод войск США из Афганистана? Готова ли исламская республика принимать афганских беженцев? Со стороны каких государств Тегеран ожидает атак? Об этом и многом другом беседуем с иранским журналистом, автором Telegram-канала «Дневник иранского журналиста» Хаялом Муаззином.

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В выпуске:

Митинги афганских мигрантов в Тегеране.

Будет ли Иран принимать новых беженцев из Афганистана?

Каковы особенности работы журналиста в Иране?

Как власти Ирана отнеслись к выводу войск США из Афганистана?

Опубликованы ли результаты расследования убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде?

Ожидает ли Иран атак со стороны Израиля?

На какой стадии находятся переговоры по ядерной сделке?

Что обсуждали в телефонном разговоре 18 августа президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин?

Ситуация с COVID-19 и вакцинацией в Иране.

Есть ли в Иране дискриминация по половому признаку?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Иране
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