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Американские ученые объяснили, как ежедневно продлевать свою жизнь на 48 минут
Наука
Американские ученые объяснили, как ежедневно продлевать свою жизнь на 48 минут
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Вашингтон, 20 августа. Употребление определенных продуктов может как сокращать, так и продлевать жизнь, заявили ученые из Мичиганского университета.

Например, хот-дог отнимает у человека 36 минут жизни, а порция орехов, напротив, прибавляет 26 минут. В общей сложности исследователи оценили 5,8 тыс. продуктов. Замена 10% дневной нормы калорий из говядины и обработанного мяса смесью фруктов, овощей, орехов, бобовых и морепродуктов снижает углеродный след рациона на одну треть.

То есть питаясь таким способом, можно ежедневно увеличивать продолжительность жизни на 48 минут, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food. Подобного рода изменение рациона человека положительно скажется как на нем самом, так и на окружающей среде, убеждены исследователи.

Медик Алла Погожева ранее объяснила, чем можно заменить сахар в рационе. Полисахариды — отличная альтернатива такому продукту. Это пищевые волокна, которые содержатся в зерновых и цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

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