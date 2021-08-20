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Китайская армия в ходе учений у Тайваня отработает высадку десанта на остров
Армия
Китайская армия в ходе учений у Тайваня отработает высадку десанта на остров
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image / CC-BY-SA 3.0

Пекин, 20 августа. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения в районе острова Тайвань в ответ на провокации со стороны США. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что китайские боевые корабли, противолодочные самолеты и истребители направлены в акватории и воздушное пространство к юго-западу и юго-востоку от Тайваня для проведения совместных военных учений и проверки общей боеспособности. По его словам, в последнее время США и Тайвань неоднократно совершали провокационные действия, ущемляя суверенитет Китая.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин выразил уверенность, что маневры НОАК направлены на подготовку крупномасштабной «операции по нападению на остров и высадке десанта».

«Можно рассматривать это как тренировку крупномасштабной десантной операции», — пояснил он.

По словам эксперта, представители минобороны КНР прямо указали, что учения направлены против США, что является редким прецедентом в подобных случаях.

Стоит отметить, что в начале августа 2021 года США провели масштабные военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. Согласно заявлениям американской стороны, маневры были призваны продемонстрировать России и Китаю, что США могут одновременно вести масштабные боевые действия на нескольких фронтах, в том числе в Черном море, в Восточном Средиземноморье, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, передает RT.

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сша китай учения тайвань
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