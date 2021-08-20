Как в Копенгагене прошла всемирная олимпиада геев. Колонка Владимира Тулина

В столице Дании в рамках проходящего там с 12 августа так называемого WorldPride (Всемирного гей-парада) состоялось открытие EuroGames (Европейских игр), передает корреспондент ФАН с места событий.

Копенгаген сильно преобразился. У жителей и гостей датской столицы уже, наверное, рябит в глазах от обилия радужных флагов, которые встречаются им на каждом шагу. Пример тут показывает мэрия, на крыше которой вместо национального флага Дании развивается шестицветный флаг ЛГБТ. Вечером само здание подсвечивается в эти же шесть цветов, а в ее главном зале висит 30-метровый флаг ЛГБТ, который назван «святыней». ФАН подробно писал об этом в статье «Жители Копенгагена и Мальме игнорируют Всемирный гей-парад».

Но и это еще не все. Здание мэрии построено в 1905 году в форме замка, поэтому внутри есть двор, превращенный в сад. Сейчас между деревьями этого сада натянуты полотнища в цветах флага ЛГБТ, а сам сад теперь называется Аркадия. Это место для романтических встреч представителей ЛГБТ, как написано на сайте WorldPride. Действительно, там регулярно обмениваются страстными поцелуями однополые пары, а обычные жители Копенгагена туда больше не ходят.

Однако первое место по толерантности, несомненно, занимает Копенгагенский вокзал — в его зале более 50 больших знамен ЛГБТ. На одной из центральных улиц — бульваре Андерсена — флаги ЛГБТ висят над всеми домами. На многих домах радужные флаги есть не только на крыше, но и растянуты на фасаде.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Мне стало интересно посмотреть, что же происходит с королевским дворцом Амалиенборг. Дважды ездил к нему, и оба раза над королевской резиденцией не было никакого флага. Теперь не знаю: то ли королева Маргрете II действительно отсутствовала, поэтому флаг был спущен, то ли она таким образом решила сохранить уважение большинства своих подданных и одновременно избежать обвинений в гомофобии.

Даже на уличном блошином рынке самодельные прилавки украшены флажками ЛГБТ. Постоянно встречается большая реклама, где афроамериканец в одной руке держит стакан, а другой обнимает белого юношу, а перед ними стоит бутылка водки «Абсолют» с шестью полосками ЛГБТ, а надпись только на английском гласит:

«Празднование разнообразия с 1979 года».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Датские флаги за неделю проживания в этой стране видел всего два раза. Первый раз — в большом зале мэрии, где датские флаги теперь служат своеобразным обрамлением гигантскому флагу ЛГБТ площадью в 120 квадратных метров, а второй раз — над казармой королевских гвардейцев у замка Розенборг.

На сайте WorldPride было объявлено, что в рамках мирового гей-парада за 11 дней пройдут более 1000 различных мероприятий. Такой цифры удалось достичь благодаря тому, что каждый показанный фильм о тяжелой жизни представителей сексуальных меньшинств объявляется отдельным событием, а этого добра за последние годы в Западной Европе отсняли немало.

Два таких фильма посвящены России. Один называется «Marina» и посвящен трансгендеру из Санкт-Петербурга, который после превращения в женщину не смог найти себе достойную работу, вынужден трудиться лаборанткой на заводе и принужден вести очень скромную жизнь. Второй фильм — «Welcome to Chechnya» — посвящен столь любимой на Западе теме притеснения гомосексуалистов в Чечне.

Очень активно ЛГБТ-сообщество делает то, что запрещено законами России, Польши, Венгрии и Литвы — пропагандирует свои так сказать ценности среди несовершеннолетних. О том, как это происходит в шведском Мальме, написано в вышеуказанной статье.

В Копенгагене в рамках WorldPride открыта детская площадка в районе Brygge, которую я посетил. Там не только ограждение, но и все игрушки окрашены в цвета ЛГБТ. Если в Мальме я не увидел на площадке никого, то тут на ней были двое мальчиков, с которыми играла представительница ЛГБТ. Таким образом детей приучают к тому, что представители сексуальных меньшинств — добрые и заботливые люди, а также к положительной реакции на радужную символику. Тем не менее на обычной муниципальной детской площадке, расположенной рядом, играло более десятка малышей. Им было довольно тесно, но родители не отправляли их на площадку ЛГБТ.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Для агитации среди школьников используется другой метод. На трехмачтовом датском паруснике Georg Stage подняты паруса цветов ЛГБТ, и я наблюдал, как на нем совершают морские прогулки целые школьные классы. Во время круиза представители ЛГБТ угощают их сладостями с чаем и занимаются пропагандой. Таким образом дети убеждаются в том, какие милые люди эти представители сексуальных меньшинств.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Для старшеклассников в рамках WorldPride проводятся разнообразные дискотеки и концерты, где ведущие ставят песни музыкантов нетрадиционной сексуальной ориентации и делают соответствующие комментарии.

Со взрослыми ЛГБТ-сообщество работает не менее оригинально. В программу WorldPride была внесена бесплатная двухчасовая экскурсия по Копенгагену. Пришедшие к месту сбора у Ратушной площади вскоре с удивлением узнали, что она посвящена не истории города, а истории его гомосексуалистов. Показали парк, где они знакомились, место первого гей-клуба, офис их организации, дома их известных представителей.

Не забывают организаторы WorldPride и о тех, кого они считают своими врагами. Раньше это была Россия, теперь черный список пополнили Польша и Венгрия, которые приняли законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и нарушили тем самым единство ЕС в этом вопросе. О Литве, чей аналогичный закон вступил в силу еще в 2010 году, почему-то уже не вспоминают. В рамках WorldPride прошел марш протеста у посольств Венгрии и Польши.

Многочисленным его не назовешь — я насчитал 32 человека. За полчаса до назначенной даты к посольству Венгрии прибыл грузовик откуда выгрузили красные таблички с надписью белыми буквами «We exist! We will resist!» («Мы существуем! Мы будем сопротивляться!»). Затем появились англоязычные руководители мирового гей-парада и начали их раздавать. На грузовике приехало и трое юношей в очень яркой одежде. У одного из них футболка и шорты были полностью покрыты синими блестками. У них был большой флаг ЛГБТ. Как я понял, это была так называемая группа разогрева, которая нанимается на любой гей-парад, провоцируя активность его участников.

Другими запоминающимися участниками были два поляка и полька. Спереди на их футболках был герб Польши — орел с короной, но не на традиционном красном фоне, а на фоне цветов ЛГБТ, а сзади — изображение Богородицы с младенцем, но нимбы над их головами были не золотыми, а все тех цветов любителей необычного секса. Подумалось, что если бы они прошлись в таких футболках по центру Варшавы, то это бы плохо отразилось на их здоровье, а 11 ноября, когда там собираются националисты, это, наверное, привело бы и к смертельному исходу.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Датчанка привезла двух своих маленьких дочек на велосипеде с коляской, при этом третий ребенок был закреплен у нее на груди. Велосипедная коляска была украшена сразу четырьмя флагами ЛГБТ, а девочки одеты в одежду все тех же шести цветов.

Был англоязычный мужчина, у которого на футболке был изображен симбиоз флагов США и ЛГБТ. В левом верхнем углу были 50 белых звезд на синем фоне, а остальное — как у флага ЛГБТ. Собравшиеся держали множество различных флагов сексуальных меньшинств, а также плакат с надписью «Гомосексуализм не педофилия» на английском.

Грузовик установили напротив посольства и использовали как трибуну. Вожди любителей сексуального удовлетворения необычными способами начали свои традиционные речи, которые, как я замечаю, на сборищах ЛГБТ всегда условно состоят из трех частей. Сначала — как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Затем — люди враждебные нас окружают, темные силы нас злобно гнетут. И в завершении — наше дело правое, победа будет за нами.

На всех таких мероприятиях говорится, что борьба за права сексуальных меньшинств — это часть борьбы за общечеловеческие права. Интересно, какие еще права им нужны здесь — в Дании. Здесь они получили право и детей усыновлять, и однополые пары в церквях венчать. Если разобраться, то у них больше прав, чем у нас — гетеросексуального большинства: мы живем без гетеро-парадов, гетеро-клубов и так далее. Тем не менее они все время заявляют, что борьба за права продолжается, и при этом «не замечают», что нарушают права большинства, когда блокируют города своими шествиями или травят, в том числе и в судебном порядке, любого в Западной Европе, кто посмел хоть в чем-то не согласиться с ними.

Речи произносились в течение получаса, а потом все двинулись к посольству Польши, которое находилось в нескольких километрах. Меня удивило, что датских полицейских было всего трое. Двое на мотоциклах расчищали от автотранспорта дорогу колонне, а третий — на машине прикрывал ее сзади.

Возглавлял колонну грузовик, на котором те же трое парней очень профессионально размахивали флагами ЛГБТ и время от времени скандировали:

«We exist! We will resist!»

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Колонна подхватывала этот лозунг. Где-то через 40 минут мы пришли к посольству Польши. Здесь всем выдали бумажки того же цвета, на которых было написано по английски:

«Больше чем 366 тысяч человек сказали: «ЕС прими меры против зон свободных от ЛГБТ в Польше сейчас».

Я снова отказался ее взять, чем вызвал удивление и неодобрение.

Здесь мы видим, как люди, гордящиеся тем, что они демократы, требуют в интересах 366 тысяч наказать 38 миллионов жителей Польши. На лицо — ущемление прав большинства во имя меньшинства. Все это и прозвучало в речах у посольства.

Последними выступили поляки. Сначала один из них закончил свое выступление призывом вступить в половой акт с лидером правящей партии его страны. Он прокричал:

«(нецензурное слово на английском языке, обозначающее половую близость. — Прим. ФАН) of Kaczynski!»

Это вызвало овации у присутствующих. Затем его соотечественница призвала сделать то же самое со всей правящей партией «Право и справедливость», используя польское матерное слово, которое идентично русскому и начинается на «е». Собравшиеся этого слова не знали и встретили призыв молчанием. После этого таблички собрали, погрузили их на грузовик и акция протеста закончилась.

Составной частью WorldPride были EuroGames — спортивные соревнования сексуальных меньшинств. Для меня так и осталось загадкой, почему гей-парад — всемирный, а соревнования — только общеевропейские. Впрочем, на самом деле на них приехали спортсмены из таких «европейских» стран, как США, Австралия, Китай, Мексика, Аргентина, и целого ряда других со всех континентов.

С билетами была такая же неразбериха, как и на открытии. На сайте было объявлено, что их продажа прекращена еще 26 июля. Затем объявили, что можно купить пакет за 120 евро, в который входит и билет на открытие, а за каждый из 22 видов спорта, который решите посетить, надо будет доплатить еще по 7 евро. При этом членам EGLSF — Европейского спортивной федерации геев и лесбиянок — надо платить не 120, а 90 евро. Это к вопросу о равных правах, за которые якобы борется руководство ЛГБТ. В итоге, зарегистрировавшись на одном из сайтов сексуальных меньшинств, я получил билет на электронную почту бесплатно.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Открытие было в парке Феллед. Там находится стадион, на котором иногда играет самый известный датский футбольный клуб «Копенгаген». Однако организаторы WorldPride объявили, что ожидают на открытие 50 тысяч, а стадион столько вместить не может. Поэтому для церемонии открытия выбрали огромный пустырь в парке, который обнесли по кругу металлическими двухметровыми ограждениями, а стадион традиционно обвешали флагами ЛГБТ.

На ограждение повесили различные транспаранты с символикой ЛГБТ, WorldPride, а также с описанием того, кто такие бисексуалы, пансексуалы, асексуалы и так далее. Специально или нет, но в этом же парке по соседству проходил детский футбольный турнир, и некоторые школьники читали эту информацию.

Обошел огороженное место по кругу. Над ограждением с интервалом два метра были закреплены флаги практически всего мира: от Бутана и Кирибати до Белиза и Намибии. Такой массовости и Олимпийские игры могли бы позавидовать, но я уже знал, что на самом деле в играх принимают участие около тысячи спортсменов из менее чем 50 стран.

Россию представляли три спортсмена из Москвы. И все — в одном виде спорта, который на сайте WorldPride называется то бальными танцами, то однополыми танцами. Это были пара Игорь Плахотник и Юрий Дюстер, а также Юлия Жданова, про которую на этом же сайте было написано, что она мировая и европейская чемпионка по однополым танцам, а также первая тренер по танцам в ЛГБТ спортивной федерации России. Очевидно, она танцует с какой-то иностранкой, но непонятно, что они будут делать с медалью, если ее завоюют. Распилят?

На входе у меня, кроме билета, потребовали и сертификат вакцинации, чем сильно меня удивили, так как последние пять дней никто и нигде маски в Копенгагене не носит. За весь день в масках встретишь одного-двух человек. То ли ковид победили, то ли подарок участникам WorldPride решили сделать.

Большой огороженный круг был поделен на три сектора, отделенными друг от друга двумя рядами охраняемых ограждений, и перейти в другой сектор было нельзя. Это было сделано, чтобы избежать давки у круглой сцены, которая находилась в огороженном центре большой окружности. В основном все участники открытия выступали перед первым сектором, но забегали и в два других. Над сценой перед каждым из секторов висели огромные экраны, так что видно было все и всем.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Со временем начала было тоже не ясно. На билетах было указано 16:00, на сайте — 19:00, а на транспаранте ограждения — 18:00. Зато бойко шла торговля пивом Tuborg по цене (в переводе с крон) в 8 евро и бургерами по 20-30 евро. Впрочем, это здесь нормальная ресторанная цена, и народ брал охотно. За пивом постоянно была очередь. К тому же его наливали в стаканы все с теми же шестью полосами ЛГБТ, что многим нравилось. Позже стали привозить и устанавливать столы и скамейки, так как было очевидно — места свободного будет сколько угодно.

Выяснилось, что на открытии спортсмены и зрители будут находиться вместе. По потреблению пива участники соревнований ничем зрителям не уступали. В землю были вбиты флагштоки, на которых были нарисованы флаги стран-участниц, их названия на английском и надпись «EuroGames». Во время церемонии открытия команды должны были собраться у своих флагштоков. Команда Германии количеством человек 20 решила сфотографироваться у своего флагштока заранее. При этом половина из них пришла, держа в руках стаканы с пивом. Тоже самое сделала и шведская команда, но она поразила тем, что у половины ее участников был восточный разрез глаз.

Самое удивительное было то, что у спортсменов не было командной формы. В нашем секторе в одинаковой одежде были только десяток спортсменов из Французской Полинезии — с гирляндами цветов на шее.

Забавно было также, что Великобритания была представлена сразу пятью флагштоками — Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Объединенного Королевства, но флаг везде был нарисован один и тот же — так называемый Юнион Джек. Ближе всех к сцене стоял флагшток Северной Македонии, но спортсмены этой страны так и не появились. Пообщаться с российскими спортсменами я не мог, так как их флагшток был в другом секторе.

Уже настало 19:00. Все, кто хотел, пришли, а открытие так и не начиналось. Чтобы убить время решил пересчитать количество спортсменов и зрителей в нашем секторе. Выяснилось, что нас 168. В двух других секторах было примерно столько же народу, и я сделал вывод, что всего присутствует около 500. Далеко от обещанных 50 тысяч.

Позже, когда представление началось, любой мог встать у ограждения в метре от его участников, но там сильно бил по ушам звук из колонок, и все держались в отдалении.

Где-то в 19:30 на сцену выскочил ведущий, чьи футболка и шорты были окрашены в максимальное количество цветов, и церемония открытия EuroGames началась.

Он традиционно поблагодарил всех, что посетили это мероприятие, сказал, что счастлив всех видеть и т. д. и т. п.

Затем выбежали артисты неопределенного пола и стали изображать виды спорта. Сначала двое похожих на женщин изобразили боксерский поединок под рок-музыку. Затем сразу восемь человек стали делать всевозможные телодвижения с теннисной ракеткой, а потом и обстреляли зрителей теннисными мячиками под музыку канкана. Затем было имитирование засовывания большого мяча во все части тела. Какой спорт — футбол или волейбол — они представляют, сказать было трудно.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Затем наступила официальная часть — выступила какая-то функционерка из Международной федерации тенниса. Она минут 10 превозносила спорт сексуальных меньшинств и говорила, как он важен для развития большого спорта. Хотя после того, что я увидел, у меня сложилось впечатление, что он уступает даже любительскому — там пиво пьют меньше.

Затем выступил мэр Копенгагена Ларс Вайсс. Он занял этот пост только в октябре и без выборов, так как его предшественник Френк Йенсен был вынужден подать в отставку, после того как две женщины одновременно обвинили его в сексуальных домогательствах три и восемь лет назад. После этого Копенгаген стал еще более толерантным городом.

Мэр почитал по экрану телефона речь, в которой поблагодарил всех присутствующих за то, что они приехали на такое замечательное событие. Сказал, что для него и всех жителей города большая честь принимать у себя таких прекрасных людей и выдающихся спортсменов, а также все остальное, что говорят в подобных случаях мэры.

Затем спел песню чернокожий певец, началось представление команд-участников. Ведущий в алфавитном порядке называл страну, а на огромные экраны транслировался ее флагшток и то, что вокруг. Часто получалось забавно — показывали флагшток, а возле него никого. Когда дошла очередь до России, то на экране появился только Игорь Плахотник в розовом. Он очень широко улыбался и одной рукой он держался за флагшток, а другой рукой махал присутствующим — в ней же он держал стакан.

После этого был получасовой перерыв, во время которого треть присутствующих покинула огражденный круг, а потом появилась местная рок-группа и началась дискотека.

Теперь жители Копенгагена получат возможность узнать не только культурную, но и спортивную программу сексуальных меньшинств. В ней присутствуют такие виды спорта, как мужское синхронное плавание и фигурное катание однополых пар.