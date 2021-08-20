РФПИ оценил итоги комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Москва, 20 августа. Итоги смешивания российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины AstraZeneca оценили в РФПИ.

Комбинация двух препаратов от COVID-19 продемонстрировала высокие результаты. У участников данного эксперимента сформировался высокий иммунитет к коронавирусу, добавили в ведомстве.

"У 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2», — сказано в сообщении.

Петербургские медики рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после коронавирусной инфекции пройдут порядка 300 тыс. горожан. Однако это значение может меняться в зависимости от эпидемической обстановки.