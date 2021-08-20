Американский врач назвала привычки, которые сокращают продолжительность жизни

Москва, 20 августа. Продолжительность жизни и ее качество зависит не только от питания, но и еще и от каждодневных привычек человека, заявила американский врач Кэти Белфи.

По ее словам, наиболее вредной привычкой, которая есть у человека, является интернет. Частые онлайн-поиски информации негативно влияют на мыслительные процессы, отметила она.

Кроме того, по словам медика, нельзя пропускать завтрак. Сытный ужин, в свою очередь, ухудшает качество сна и провоцирует скачки сахара в крови. Употребление маленького количества овощей и фруктов также негативно сказывается на здоровье. Для нормального функционирования организм человека должен получать достаточное количество витаминов и минералов, добавила Белфи.

Не менее опасной привычкой, по мнению врача, является и просмотр телевизора. Дело в том, что большое количество негативных новостей могут привести к депрессии и тревожности.

Для нормальной жизни нельзя засыпать с телефоном в руках. Смартфон излучает синий свет, а он, в свою очередь, подавляет выработку меланина, из-за чего человек испытывает проблемы со сном.

Здоровье кишечника обусловлено балансом между «плохими» и «хорошими» бактериями. Их можно поддержать, добавив в рацион семь определенных продуктов.

У взрослых моложе 60 лет, имеющих сидячую работу и проводящих досуг с минимумом физической активности, риск развития инсульта выше, чем у тех, кто ведет подвижный образ жизни. Такой вывод на основании многолетнего исследования сделали ученые из университета Калгари, пишет «Ридус».