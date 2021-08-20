Опрос показал отношение американцев к действиям США в Афганистане

Вашингтон, 20 августа. Больше половины американских избирателей не довольны тем, как власти США выводили военные силы из Афганистана, сообщает газета The Hill.

Сотрудники издания провели опрос среди местных жителей, чтобы узнать их мнение по поводу действий Вашингтона в Афганистане. Согласно собранным данным, 57% респондентов заявили, что Белый дом сделал недостаточно для обеспечения нормальной эвакуации людей с территорий, которые были захвачены представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан»1.

Само решение правительства США о выводе войск из Афганистана так или иначе одобряют 64% опрошенных. Этот показатель оказался гораздо ниже данных аналогичного исследования, проводимого в июле. Тогда 73% опрошенных согласились с тем, что американским военным необходимо покинуть страну, постепенно попадающую под контроль талибов.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ранее возложил вину за захват Афганистана талибами на всех американских президентов. Он заявил, что виной всему стала неправильная стратегия США, ответственность за которую несут экс-президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама, Дональд Трамп, а также нынешний глава государства Джо Байден.

1 Организация запрещена на территории РФ.