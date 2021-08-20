Певица Азиза впервые официально вступила в брак

Москва, 20 августа. Знаменитая певица Азиза Мухамедова впервые официально вышла замуж. Она стала супругой молодого итальянца Александра Лортэ.

Церемония бракосочетания 57-летней артистки и ее возлюбленного состоялась в ЗАГСе Сергиева-Посада. Азиза появилась на свадьбе в усыпанном кристаллами Сваровски платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. Голову невесты украшала восточная чалма.

По словам Керимовой, свадебное платье для певицы изготовили буквально за два дня. Чтобы знаменитость могла блистать рядом с женихом, специалистам пришлось трудиться днем и ночью, но нужный результат все же был достигнут.

Изначально Азиза планировала узаконить отношения со своим итальянским возлюбленным в июне, однако в итоге торжество перенесли на август. Исполнительница позвала на свадьбу только самых близких людей, пишет «Собеседник».

«Сейчас не время шиковать», — объяснила это решение артистка.

После регистрации брака певица прокричала, что она счастлива, а затем поцеловалась с женихом. Отмечать торжественное событие супруги и их гости поехали в ресторан.

Азиза сэкономила не только на самом празднике, но и на наряде. Она отказалась от самого дорогого платья, поскольку решила, что ее не поймут поклонники.