Собственникам посоветовали регистрировать арендаторов жилья

Москва, 20 августа. Эксперты рынка жилья рассказали про необходимость временной регистрации квартиросъемщиков.

Риелторы Елена Мищенко и Тимур Баязитов отметили в комментарии РБК, что арендный рынок недвижимости в России характеризуется своими особенностями, одна из которых — необходимость временно прописывать квартирантов, снимающих жилье.

Многие собственники не оформляют соответствующие договоры, что может негативно сказаться на некоторых правах жильцов. Так, по закону № 5242-1 временная регистрация необходима гражданам, которые живут не в месте своей прописки свыше 90 дней. В соответствии с постановлением правительства РФ № 713, право на проживание в съемной квартире и социальные права возникают у россиянина только после регистрации.

Отсутствие временной регистрации у квартиросъемщика по ст. 19.15.2 КоАП РФ грозит собственнику штрафом в 7 тыс. рублей для столиц и штрафом в 5 тыс. рублей во всех других субъектах страны.

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим поделилась советом с гражданами, как наиболее выгодно сдавать жилье в аренду.