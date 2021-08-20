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Житель Иркутска задержан за торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:49
Происшествия
Житель Иркутска задержан за торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Иркутск, 20 августа. Сотрудники полиции задержали 27-летнего безработного иркутянина. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье о подделке и обороте документов и печатей.

По данным регионального ГУ МВД, фигуранта взяли с поличным при поддержке бойцов Росгвардии. Он пытался отдать клиенту пакет с поддельными документами.

Подозреваемый работал по стандартной схеме. С помощью мессенджера исполнитель обсуждал детали заказа, а затем в условленном месте назначал встречу для передачи подделок. Он предлагал купить у него сертификаты о пройденной вакцинации, Отрицательный результат теста на коронавирус, медоотвод о прививке. У горожанина найдены печати и поддельные бланки.

Аналогичный преступный бизнес пресекли недавно московские полицейские. Стоимость поддельного сертификата о якобы пройденной вакцинации составляла 3,2 тысячи рублей, сообщало РИАМО.

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полиция подделка справка
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