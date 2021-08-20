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Премьер-министр Армении заявил о важности создания общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС
Экономика
Премьер-министр Армении заявил о важности создания общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 20 августа. Создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС является важной составляющей развития объединения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Эффективное использование энергетического потенциала Евразийского экономического союза может стать ответом на многие вызовы, подчеркнул Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. Все это будет способствовать укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики стран-участников ЕАЭС.

«Надеемся на продолжение конструктивной работы на основе взаимопонимания и учета интересов всех стран — членов ЕАЭС», — добавил армянский премьер-министр.

Правительство России ранее более чем в два раза уменьшило цены на экспорт российского чугуна для стран, входящих в ЕАЭС. Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Михаилом Мишустиным, стоимость снизилась с 115 долларов до 54 долларов.

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еаэс пашинян энергоресурсы
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