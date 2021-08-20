Отвязан от ОСАГО, но не отменен: ФАН узнал, как не получить штраф из-за техосмотра

В конце августа российские автомобилисты получат временную преференцию — полис ОСАГО будут продавать без техосмотра, но это не отменяет обязательность его прохождения.

ФАН разобрался, почему техосмотр отвязали от ОСАГО, насколько он нужен, какой штраф грозит, если документа на руках не будет?

Что меняется?

В конце августа уже не нужно будет предъявлять диагностическую карту (талон техосмотра), чтобы купить полис ОСАГО. Только вот сам техосмотр при этом никто не отменял. Мало того, с марта 2022 года эта процедура будет проходить иначе — с использованием фотофиксации. Отсрочку получат только те автомобилисты, у которых действие диагностической карты заканчивается с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Такие документы автоматом были продлены на полгода.

Вполне вероятно, что отсутствие техосмотра сможет стать дополнительным фактором, который подтолкнет страховщиков к повышению стоимости полисов ОСАГО, но пока четких решений не принято. Получат ли бонусы те, кто добровольно проходит эту процедуру, — тоже неизвестно.

Как получить диагностическую карту?

Здесь изменений никаких — можно ехать в любой сертифицированный пункт техосмотра и проходить процедуру.

В России в последнее время появилось много предприимчивых граждан, которые предлагают получить ТО без его фактического прохождения, а некоторые и вовсе — оформить его в интернете. Как правило, такая процедура автомобилисту обходится дороже, но главное то, что она незаконна.

«С недавно вступившими в силу поправками в закон о техосмотре впервые предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность за внесение в базу данных автомобилей, которые на самом деле не проходили техосмотр — тот самый левый техосмотр. И за это сейчас есть уголовная ответственность. Но поскольку у нас спрос рождает предложение, то, скорее всего, цены на такое заочное прохождение ТО резко вырастут, потому что кто-то готов платить любые деньги, для него время дороже», — рассказал ФАН Вячеслав Лысаков, депутат ГД РФ, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

ФБА «Экономика сегодня» / Александр Гришин

Сейчас к ответственности за отсутствие техосмотра привлекаются лишь водители такси, автобусов, грузовиков для перевозки людей и автомобилей для перевозки опасных грузов. С 1 марта 2022 года штраф сотрудники ГИБДД смогут наложить на водителя любого транспортного средства.

Вырастет и его сумма. Если раньше он составлял 500-800 рублей, то уже в следующем году такое нарушение обойдется в 2000 рублей. При этом система будет работать четко — штраф будет назначаться не чаще одного раза в сутки.

Будучи оштрафованным однажды, автомобилист сможет задуматься, быть может, стоит оформить диагностическую карту? Ведь ее стоимость примерно в два раза ниже самих санкций.

«Я отрицательно отношусь к введению такого штрафа на рядовых автомобилистов, уже не знают, как ободрать народ. Пусть штрафуют тех, кто профессионально перевозками занимается, а техосмотр в нашей стране, — по сути, фикция. Даже приезжая на обычную станцию ТО, толком там ничего и не смотрят, на многое закрывают глаза. Надо не штрафовать, а контролировать четко саму процедуру прохождения. Потому что, по сути, она мало отличается от покупки полиса в интернете», — рассказал ФАН Дмитрий Пономарев, автомобилист.

Автоэксперт Вячеслав Лысаков говорит, что процедура теперь будет проводиться с помощью фотофиксации.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«В поправках к закону был заложен момент видеоконтроля процедуры, но это большой массив данных, который хранить никто не будет. Ведь на это нужны дополнительные деньги и ресурсы. Поэтому и оставили только фоторегистрацию, но и это ничего не гарантирует. Будут люди, которые пойдут на риск получить уголовную судимость, но все равно будут вносить левые данные», — считает Вячеслав Лысаков.

Сухой остаток

В России уже давно идут разговоры, чтобы полностью отменить техосмотр. В некоторых странах он вообще не требуется. Например, в Австралии. В России же многие считают, что если его отменить, то техническое состояние автомобилей резко ухудшится. Это, в свою очередь, приведет к большому количеству аварий.

Даже предлагался законопроект, который выносили на обсуждение. Он предполагал отмену обязательного ТО для рядовых граждан, а если они пройдут процедуру добровольно, то снижение для них транспортного налога и стоимости ОСАГО.

Уже со следующего воскресенья купить страховку в России станет проще. Вам потребуется лишь СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение.

И еще раз напомним: пока техосмотр все-таки остается обязательным. Его никто не отменял. Есть небольшое временное послабление в части приобретения страховки без ТО, а с 1 марта будет введена жесткая ответственность за отсутствие диагностической карты на любой, даже личный автомобиль — 2000 рублей за каждое нарушение, хоть каждый день, до тех пор, пока ваш железный конь не пройдет официальную регламентированную процедуру осмотра.

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