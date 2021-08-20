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Голикова поручила проверить пожарную и антитеррористическую безопасность школ в России

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:48
Общество
Голикова поручила проверить пожарную и антитеррористическую безопасность школ в России
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 20 августа. Сотрудникам МЧС, МВД и Росгвардии необходимо обратить внимание на антитеррористическую безопасность российских школ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Учреждения образования должны приступить к новому учебному году без риска для здоровья и жизни всех школьников и преподавателей, подчеркнула Голикова. По ее словам, необходимо не только защитить школы от коронавируса, но и соблюдать все требования к пожарной и антитеррористической безопасности.

Голикова уже провела ежегодное совещание с федеральными и региональными министерствами в преддверии 1 сентября. Порядка 95% образовательных организаций в России уже готовы к началу учебного года.

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голикова школы антитеррористическая безопасность
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