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Brent подорожала до 66,7 доллара за баррель
Экономика
Brent подорожала до 66,7 доллара за баррель
Федеральное агентство новостей

Лондон, 20 августа. Мировые цены на нефть демонстрируют рост на старте сессии в пятницу после шести дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 07:55 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов североморской марки нефти Brent выросла на 0,5% — до 66,77 доллара за «бочку». Техасская WTI, в свою очередь, также подорожала — на 0,6% до 63,88 доллара за баррель.

Нефтяные котировки снижались шесть предыдущих сессий и достигли майских минимумов. Тогда Brent потеряла 5,5% от стоимости, а WTI — 6,7%.

Курс евро в начале торгов на Московской бирже подорожал и закрепился на уровне 86,7 рубля. Доллар при этом остался на отметке в 74,2 рубля.

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