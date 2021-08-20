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Фильм о казахстанском джазе «Бумеранг» получил приз зрительских симпатий в Нью-Йорке
Общество
Фильм о казахстанском джазе «Бумеранг» получил приз зрительских симпатий в Нью-Йорке
pixabay.com  /  congerdesign

Нью-Йорк, 20 августа. Документальный фильм «Бумеранг», рассказывающий о казахстанском джазовом коллективе, удостоился награды на фестивале в Нью-Йорке. Лента получила приз зрительских симпатий.

На главную награду фестиваля претендовали около 600 кинокартин. Приз «Бумеранга» стал первой большой американской кинопремией для стран Центральной Азии.

Режиссером ленты выступил Арсен Баянов. Фильм рассказывает о судьбе культового джазового коллектива 1970-х годов, а также о его основателе, барабанщике Тахире Ибрагимове. Музыкант считался одним из лучших джазовых исполнителей в Советском Союзе.

«При съемках фильма пытались передать то время, в котором жил Тахир Ибрагимов, показать его настроение», — рассказал каналу «Мир 24» оператор-постановщик фильма «Бумеранг» Евгений Гришаев.

Ранее организаторы фестиваля «Бродский DRIVE» рассказали, как джаз конкурирует с популярной музыкой. По словам продюсера фестиваля Яны Кобзевой, аудитория современного джаза намного шире, чем кажется на первый взгляд.

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Казахстан фильм джаз
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