СМИ сообщили об охоте талибов на афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО

Нью-Йорк, 20 августа. Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) начало разыскивать афганцев, которые сотрудничали с американцами, передает New York Time.

По данным издания, боевики обходят дома и арестовывают людей по списку. Если гражданин отказывается сдаться, талибы угрожают арестом членов его семьи. Отмечается, что в этот список попали многие лица, которые на текущий момент ожидают эвакуации из столичного аэропорта Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность эвакуации российского посольства в Кабуле. По ее словам, такой сценарий пока не обсуждается.

1 Организация запрещена на территории РФ.