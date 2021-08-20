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СМИ сообщили об охоте талибов на афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:35
Политика
СМИ сообщили об охоте талибов на афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО
Global Look Press  /  Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 20 августа. Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) начало разыскивать афганцев, которые сотрудничали с американцами, передает New York Time.

По данным издания, боевики обходят дома и арестовывают людей по списку. Если гражданин отказывается сдаться, талибы угрожают арестом членов его семьи. Отмечается, что в этот список попали многие лица, которые на текущий момент ожидают эвакуации из столичного аэропорта Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность эвакуации российского посольства в Кабуле. По ее словам, такой сценарий пока не обсуждается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибы
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