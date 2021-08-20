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Спасатели эвакуировали на вертолете двух туристов с минеральных источников в Бурятии
Общество
Спасатели эвакуировали на вертолете двух туристов с минеральных источников в Бурятии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Улан-Удэ, 20 августа. Сотрудники регионального МЧС России провели операцию по эвакуации на вертолете двух человек с Шумакских источников.

Мужчины обратились за помощью в экстренную службу. По их словам, один из туристов вывихнул себе плечо, а у второго обострился панкреатит. Спасатели на вертолете доставили пострадавших в Иркутск. Сейчас их здоровью больше ничего не угрожает.

В конце июля сотрудники МЧС России по Нижегородской области спасли от гибели в воде местного жителя. Молодой человек мог упасть с моста в Оку. На помощь гражданину поспешили службы экстренного реагирования, в том числе катер и психолог МЧС.

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