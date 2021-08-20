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Минобороны РФ передало Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
Армия
Минобороны РФ передало Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
wikipedia.org  /  University2019 / CC BY-SA 4.0

Красноярск, 20 августа. Минобороны РФ приняло решение о передаче в хозяйственный оборот властей Красноярского края территорий бывшего военного городка по улице Малиновского.

Департамент военного имущества досконально проработал вопрос использования его территорий и объектов недвижимости, после чего участок признали малоперспективным для дальнейшего использования в интересах оборонного ведомства.

С учетом высокого инвестиционного потенциала, земельный участок будет вовлечен в хозяйственный оборот Красноярского края.

Несколькими днями ранее ведомство передало в распоряжение края территории в Емельяновском районе. Речь идет об участке у населенного пункта Совхоза «Сибиряк», в Минобороны РФ он также был признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования.

Этим развитие региона под кураторством военного ведомства не ограничилось. Ранее издание RT сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали. По мнению экспертов, модернизация БАМ может простимулировать экономическое развитие региона и позволит нарастить экспорт товаров из россии в Азию.

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