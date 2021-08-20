Более 90% россиян готовы к путешествиям в пределах страны

Москва, 20 августа. Аналитики Россельхозбанка узнали отношение россиян к путешествиям по стране. Более 90% граждан РФ хотят узнать больше о жизни в других регионах.

Для загородного отдыха достаточно недели, считают 47,5% респондентов. Байкал, Карелия и Алтай оказались в списке самых желанных направлений. Такого мнения придерживаются 51,7% россиян. Половина участников опроса хотела бы отправиться в эти регионы на отдых. Каждый четвертый мечтает съездить в Краснодарский край и Крым.

Больше всего в поездках россиян привлекают новые впечатления (39,3%), посещение заповедников и охраняемых природных зон (30,3%) и активный отдых (10,4%). К тому же многие едут в другие регионы, чтобы насладиться гастротуризмом (8%) и немного отдохнуть от интернета (6,5%).

Путешествующих в пределах страны россиян также привлекает Петербург. Многие отдают предпочтение этому региону, отправляясь в короткие поездки, например, на выходные. Россиянам импонирует и Казань. Туда едут, чтобы узнать больше о культуре Татарстана.