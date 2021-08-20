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Эксперты признали невменяемым захватившего заложников в тюменском банке мужчину

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:29
Происшествия
Эксперты признали невменяемым захватившего заложников в тюменском банке мужчину
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Тюмень, 20 августа. В СК сообщили о выводе экспертов в отношении тюменского захватчика отделения банка. Специалисты признали его невменяемым, следовательно, он не мог руководить своими действиями.

Гражданин вместо тюремного заключения будет направлен на принудительное лечение.

В начале июля в отделение крупного банка зашел мужчина. Он завил, что у него в рюкзаке лежит бомба. Гражданин потребовал отдать ему 15 миллионов рублей. Работники банка смогли уговорить захватчика отпустить клиентов. В дальнейшем задержанный утверждал, что следовал указаниям именитого кинорежиссера, сообщало URA.RU.

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