Эксперты признали невменяемым захватившего заложников в тюменском банке мужчину

Тюмень, 20 августа. В СК сообщили о выводе экспертов в отношении тюменского захватчика отделения банка. Специалисты признали его невменяемым, следовательно, он не мог руководить своими действиями.

Гражданин вместо тюремного заключения будет направлен на принудительное лечение.

В начале июля в отделение крупного банка зашел мужчина. Он завил, что у него в рюкзаке лежит бомба. Гражданин потребовал отдать ему 15 миллионов рублей. Работники банка смогли уговорить захватчика отпустить клиентов. В дальнейшем задержанный утверждал, что следовал указаниям именитого кинорежиссера, сообщало URA.RU.