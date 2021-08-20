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Проживающий в Канаде Серебряков обратился за помощью к россиянам
Шоу-бизнес
Проживающий в Канаде Серебряков обратился за помощью к россиянам
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Оттава, 20 августа. Знаменитый актер Алексей Серебряков, проживающий за рубежом, пожаловался на мошенников в интернете и обратился к россиянам за помощью.

Последние годы народный артист России живет в Канаде. Выйти на связь с поклонниками его вынудили действия мошенников, которые ведут в социальных сетях страницу от его имени.

Звезда фильма «Левиафан» обратился к российским фанатам через своего приятеля, актера Александра Дьяченко. Серебряков записал видеообращение, в котором рассказал, что стал жертвой сетевых мошенников.

«Кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу в Instagram вместо меня, поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят», — заявил 57-летний актер на записи, опубликованной на странице друга в Instagram.

Семья Алексея Серебрякова эмигрировала в Канаду в 2012 году. Артист объяснил свой переезд неблагоприятной ситуацией в России. Сам актер регулярно резко высказывался в адрес своей страны и властей. Несмотря на свою жизненную позицию, Серебряков продолжает работать в российской киноиндустрии и сниматься у ведущих отечественных режиссеров.

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