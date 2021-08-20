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Вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19 в пять раз

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:21
Общество
Вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19 в пять раз
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 августа. Эффективность вакцинации против тяжелого течения коронавируса оценили ученые из Санкт-Петербурга. Они рассказали, каких последствий поможет избежать прививка.

Петербургские специалисты проанализировали течение инфекции почти у 14 тыс. пациентов. Выяснилось, что у полностью привитых от COVID-19 риск тяжелой формы болезни и госпитализации снижается в пять раз. Лица, которые получили только первый компонент вакцины, оказались защищены от тяжелого течения коронавируса на 31%.

Новая партия препаратов «Спутник Лайт» и «КовиВак» поступила в Северную столицу, сообщили накануне в пресс-службе Смольного. В преддверии нового учебного года Петербург должен наращивать темпы вакцинации, отметил губернатор Александр Беглов. На сегодняшний день для этого есть все возможности, пишет «Петербургский дневник».

Вакцинация позволила жителям Северной столицы снизить вероятность заболевания тяжелой пневмонией, говорится в сообщении-пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева.

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ученые вакцинация коронавирус
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