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Боевые знамена Красной армии передадут музею «Самбекские высоты» в Ростовской области
Армия
Боевые знамена Красной армии передадут музею «Самбекские высоты» в Ростовской области
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 20 августа. Музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области получит 15 оригинальных боевых знамен воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев.

В середине июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил музейный комплекс «Самбекские высоты». Во время осмотра экспозиции он отдал распоряжение передать музею оригиналы боевых знамен частей, освобождавших Ростовскую область.

«22 августа на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамен для их последующего размещения в составе экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Знамена будут размещены на площадке музейного комплекса, где в ближайшее время стартует международный военно-технический форум «Армия-2021».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что подготовка к проведению форума «Армия-2021», а также Армейских международных игр завершена, передает RT.

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