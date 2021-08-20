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Сара Фергюсон намекнула на примирение принцев Уильяма и Гарри
Общество
Сара Фергюсон намекнула на примирение принцев Уильяма и Гарри
Global Look Press  /  I-Images/ZUMAPRESS.com

Лондон, 20 августа. Экс-супруга принца Эндрю, писательница и телеведущая Сара Фергюсон полагает, что отношения между принцами Уильямом и Гарри могли улучшиться.

На общении братьев негативно сказался отказ герцога Сассекского от королевских привилегий и переезд в США вместе с женой Меган Маркл. В этом году принц Гарри виделся с братом лишь дважды — на похоронах супруга Елизаветы II принца Чарльза и на открытии памятника принцессе Диане. Фергюсон намекнула, что второе событие могло примирить сыновей леди Ди.

«Статуя принесла единство и сплоченность семье, и я рада, что моя верная подруга была удостоена такой чести», — отметила писательница в беседе с Australian Women's Weekly.

По мнению королевского биографа Пенни Джунор, принцы Гарри и Уильям смогли устроить очень хорошее шоу на открытии памятника своей матери. Братья вели себя друг с другом достаточно расслаблено, без «плотно сжатых челюстей», отметила эксперт по королевской семье. Герцог Сассекский и герцог Кембриджский не обнимали друг друга, однако на церемонии невозможно было понять, что между ними есть какая-то проблема, добавила Джунор.

Принц Гарри до сих пор помнит, как королевская семья впервые обидела его жену. В 2017 году Меган Маркл не пригласили на семейное мероприятие, посвященное 20-й годовщине гибели принцессы Дианы.

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