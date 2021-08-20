Ученые связали исчезновение пчел и шмелей с изменениями климата

Лондон, 20 августа. Некоторые виды пчел и шмелей, которые обитают в южных районах, терпят серьезные потери. Причиной тому могли стать изменения климата, считают ученые из Имперского колледжа Лондона.

Пчелы и шмели образуются в фиксированную колонию. При неблагоприятных условиях они не перемещаются в течение всего сезона, что становится причиной их исчезновения. Особенно это относится к тем видам опылителей, которые обитают в районах, где становится жарко на фоне глобального потепления, пишет журнал Functional Ecology.

В ходе эксперимента ученые прикрепили пчелу и шмеля к летной мельнице. Устройство позволило насекомым перемещаться по кругу и фиксировало скорость. При этом исследователи начали изменять температуру — от +12 до +30 градусов. Оказалось, что опылители больших размеров при низких температурах летают гораздо лучше. Поэтому причиной исчезновения насекомых могли стать климатические изменения.

Специалисты по всему миру занимаются увеличением и защитой популяции пчел. Такую компанию основала жительница Техаса. Однажды девушка спасла рой насекомых, поселившихся под зонтиком над обеденными столами. Она перенесла пчел в безопасное место голыми руками, пишет «Ридус». Для сохранения популяции насекомых в России следует разработать регламенты по использованию химических удобрений, считают эксперты.