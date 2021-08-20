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МИД Испании не одобрил стоянку российским военным кораблям в порту Сеуты

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:13
Армия
МИД Испании не одобрил стоянку российским военным кораблям в порту Сеуты
Пресс-служба ЗВО

Мадрид, 20 августа. Российская сторона запрашивала у МИД Испании разрешение на стоянку военного корабля в порту Сеуты с 18 по 20 августа, но получила отказ.

Россия хотела устроить стоянку на северном побережье Африки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». МИД Испании отказал военным в праве находиться в порту Сеуты с 18 по 20 августа. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на свой источник.

Вышеуказанная редакция предположила, что министерство просто решило избежать конфликтной ситуации, которая могла возникнуть из-за маршрута российских кораблей. В публикации говорится, что у отказа есть политический характер, это связано с позицией столицы Испании как будущего организатора саммита НАТО в 2022 году.

Другой российский корабль ВМФ России «Смольный» благополучно вошел в столичный порт Алжира. Учебное судно прибыло в рамках двустороннего сотрудничества двух государств.

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